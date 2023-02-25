Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

TGRT'de yer alan bilgilere göre, son zamanlarda çok sık yaşanan olay haline gelen Güneş fırtınası en güçlü X sınıfı bir patlama meydana getirdi.
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Patlama sonrası Güneş yüzeyinde nadiren görülen bir Güneş tsunamisi oluşurken uzmanlar bu olay karşısında Dünya'nın muhtemelen jeomanyetik bir fırtına darbesiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.
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17 Şubat tarihinde gerçekleşen fırtınanın AR3229 olarak adlandırılan ve daha yeni oluşmuş bir güneş lekesi tarafından püskürtüldüğü belirtilirken Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) güneş fırtınası tahmincileri, o gün küçük bir X-sınıfı parlama şansı tahmin etmişti.
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Ancak tehdidin bunun yerine çok daha büyük güneş lekesi AR3226'dan geleceğine inanıyorlardı.
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Spaceweather'a göre; gökbilimciler 2.2 büyüklüğündeki yıldız patlamasına hazırlıksız yakalandı. (Güneş patlaması sınıfları A, B, C, M ve X'i içerir ve her sınıf bir öncekinden en az 10 kat daha güçlüdür. tanımlanmış bir üst sınırı yoktur.)
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TİP II olduğu belirtilen bu patlama nedeniyle, ABD'de yaklaşık bir saat boyunca küçük radyo kesintileri oluştu.
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Öte yandan Güneş radyo patlamaları için beş kategori bulunuyor. Tip I en zayıf, Tip V ise en güçlüsüdür ve yaygın ve uzun süreli elektrik kesintilerine neden olabilir.
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3 Ocak'tan bu yana toplamda 5 Güneş patlaması meydana geldi. 2022 yılında ise bu sayı toplamda 7 idi.
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Bu patlamaların 2025 yılında zirve yapması beklendiği ifade edilirken 11 yıllık güneş döngüsünün daha aktif bir aşamasına geçildiği belirtiliyor.
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Bilim insanları ise yaşanan bu patlamalardan dolayı Carrington olayını hatırladı. 1859 yılında yaşanan bu patlama şimdiye kadar kaydedilen en büyük Güneş fırtınası olarak biliniyor.
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Muazzam boyuttaki Güneş fırtınası Paris'ten Boston'a kadar elektrik kesintisine neden olmuştu.
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Daha önce de belirtildiği gibi elektrik şebeklerinde hasara yol açabilir ya da uzay aracı operasyonlarını ve uydu iletişimlerini bozabilir.
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Uzmanlar, bu bozulma nedeniyle dünyanın karanlığa gömülebileceğine dikkat çekti. Ayrıca bu manyetik bozulmalar çok kararsız bir durumda; bu nedenle problemler günler hatta haftalarca sürebilir.