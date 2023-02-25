Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

17 Şubat tarihinde gerçekleşen fırtınanın AR3229 olarak adlandırılan ve daha yeni oluşmuş bir güneş lekesi tarafından püskürtüldüğü belirtilirken Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) güneş fırtınası tahmincileri, o gün küçük bir X-sınıfı parlama şansı tahmin etmişti.