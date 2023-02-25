25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

Güneş fırtınaları X sınıfı patlamasıyla Dünya’yı tedirgin hale getirdi. Uzmanlar 17 Şubat’ta oluşan bu patlama sonrası Dünya genelinde büyük elektrik kesintileriyle ilgili uyarıda bulundu.

Galeri Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 08:53
Takip Et
1/15
Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

TGRT'de yer alan bilgilere göre, son zamanlarda çok sık yaşanan olay haline gelen Güneş fırtınası en güçlü X sınıfı bir patlama meydana getirdi. 

2/15
Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

Patlama sonrası Güneş yüzeyinde nadiren görülen bir Güneş tsunamisi oluşurken uzmanlar bu olay karşısında Dünya'nın muhtemelen jeomanyetik bir fırtına darbesiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

3/15
Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

17 Şubat tarihinde gerçekleşen fırtınanın AR3229 olarak adlandırılan ve daha yeni oluşmuş bir güneş lekesi tarafından püskürtüldüğü belirtilirken Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) güneş fırtınası tahmincileri, o gün küçük bir X-sınıfı parlama şansı tahmin etmişti.

4/15
Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

Ancak tehdidin bunun yerine çok daha büyük güneş lekesi AR3226'dan geleceğine inanıyorlardı.

5/15
Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

Spaceweather'a göre; gökbilimciler 2.2 büyüklüğündeki yıldız patlamasına hazırlıksız yakalandı. (Güneş patlaması sınıfları A, B, C, M ve X'i içerir ve her sınıf bir öncekinden en az 10 kat daha güçlüdür. tanımlanmış bir üst sınırı yoktur.)

6/15
Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

TİP II olduğu belirtilen bu patlama nedeniyle, ABD'de yaklaşık bir saat boyunca küçük radyo kesintileri oluştu. 

7/15
Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

Öte yandan Güneş radyo patlamaları için beş kategori bulunuyor. Tip I en zayıf, Tip V ise en güçlüsüdür ve yaygın ve uzun süreli elektrik kesintilerine neden olabilir.

8/15
Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

3 Ocak'tan bu yana toplamda 5 Güneş patlaması meydana geldi. 2022 yılında ise bu sayı toplamda 7 idi. 

9/15
Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

Bu patlamaların 2025 yılında zirve yapması beklendiği ifade edilirken 11 yıllık güneş döngüsünün daha aktif bir aşamasına geçildiği belirtiliyor.

10/15
Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

Bilim insanları ise yaşanan bu patlamalardan dolayı Carrington olayını hatırladı. 1859 yılında yaşanan bu patlama şimdiye kadar kaydedilen en büyük Güneş fırtınası olarak biliniyor. 

11/15
Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

Muazzam boyuttaki Güneş fırtınası Paris'ten Boston'a kadar elektrik kesintisine neden olmuştu.

12/15
Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

Daha önce de belirtildiği gibi elektrik şebeklerinde hasara yol açabilir ya da uzay aracı operasyonlarını ve uydu iletişimlerini bozabilir.

13/15
Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

Uzmanlar, bu bozulma nedeniyle dünyanın karanlığa gömülebileceğine dikkat çekti. Ayrıca bu manyetik bozulmalar çok kararsız bir durumda; bu nedenle problemler günler hatta haftalarca sürebilir.

14/15
Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

15/15
Gökteki en büyük patlama. Tüm dünyada elektrik kesilebilir

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
2
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
3
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
4
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
5
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
6
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
7
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Yoğun duman kediyi öldürdü
﻿Yoğun duman kediyi öldürdü
﻿Yoğun duman kediyi öldürdü
﻿İstanbulluya kötü haber. Mutfaktaki büyük tehlike
﻿İstanbulluya kötü haber. Mutfaktaki büyük tehlike
﻿İstanbulluya kötü haber. Mutfaktaki büyük tehlike
﻿Japonya'da son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı
﻿Japonya'da son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı
﻿Japonya'da son 41 yılın en yüksek enflasyon artışı
﻿ABD'den Ukrayna’ya dev yardım
﻿ABD'den Ukrayna’ya dev yardım
﻿ABD'den Ukrayna’ya dev yardım
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
﻿Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
﻿Savaşın 1'inci yıldönümü dolayısıyla Eyfel Kulesi, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿Depremden sonra bir de bu çıktı. Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿Kısmetse Olur güzelinin Wesley Sneijder'le fotoğrafları ortaya çıktı
﻿Kısmetse Olur güzelinin Wesley Sneijder'le fotoğrafları ortaya çıktı
﻿Kısmetse Olur güzelinin Wesley Sneijder'le fotoğrafları ortaya çıktı
﻿Ay, Venüs ve Jüpiter yakınlaşması Taksim Camii ile birlikte görüntülendi
﻿Ay, Venüs ve Jüpiter yakınlaşması Taksim Camii ile birlikte görüntülendi
﻿Ay, Venüs ve Jüpiter yakınlaşması Taksim Camii ile birlikte görüntülendi
﻿Leman'dan bomba deprem kapağı
﻿Leman'dan bomba deprem kapağı
﻿Leman'dan bomba deprem kapağı
﻿Burdur Gölü yine köpürdü
﻿Burdur Gölü yine köpürdü
﻿Burdur Gölü yine köpürdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.