Tüm dünyada kesilebilir! Telekom devlerinden ortak mektup... Hükümetler harekete geçmeli

Telekomünikasyon devlerinin kaleme aldığı ortak mektupta dünya çapında internet kesintilerinin olabileceğine dikkat çekti. 'Gölge filo' iddiasıyla Rusya'yı işaret eden firmalar, NATO savunma yetkililerini dünya genelinde internet kesintilerinin tetiklenebileceği konusunda uyardı.

TELEKOM DEVLERİNDEN ORTAK MEKTUP

Telekom devleri, kritik öneme sahip sualtı kablo ağının 'savunmasız' ve Vladimir Putin'in insafına kalmış olmasından korkuyor. Vodafone, O2'nin sahibi Telefonica ve Orange gibi firmalar İngiltere, AB ve NATO'ya mektup yazarak Rusya'dan şüphelenilen, veri hatlarına yönelik bir dizi saldırının ardından harekete geçilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

TÜM DÜNYA ETKİLENECEK

Şirketler savunma yetkililerine gönderdikleri açık mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Denizaltı kablolarının zarar görmesinin etkileri Avrupa'nın çok ötesine uzanmakta, potansiyel olarak küresel internet ve enerji altyapısını, uluslararası iletişimi, finansal işlemleri ve dünya çapındaki kritik hizmetleri etkilemektedir. Denizaltı kablo güvenliği, daha geniş kapsamlı altyapı koruma çabalarının temel taşı olmalıdır. Şimdi harekete geçerek ortak geleceğimizin temelini oluşturan ağları güvence altına alabiliriz."

HÜKÜMETLER HAREKETE GEÇMELİ

Telekom devleri mektupta düşman devletlerin saldırılarının artması nedeniyle hükümetlerin güvenlik önlemlerini arttırmaları gerektiğinin uyarısında bulundu.

“KORUMA ALTINA ALINMALI”

Firmalar ayrıca denizaltı kablo ağının tamamının 'kritik altyapı' olarak sınıflandırılarak uygun düzeyde koruma altına alınmasını talep ettiler.

Mektupta ayrıca AB, İngiltere ve NATO istihbarat paylaşımının yanı sıra ortak izleme ve gözetim girişimleri söz konusu olduğunda daha fazla temasta bulunmaya çağrıldı.

SABOTAJ İDDİALARI ARTIYOR

Rus oligarklara ait süper yatların Britanya Adaları çevresinde gizli operasyonlar yürütmek üzere görevlendirildiği iddiaları gündemde.

Denizaltı ve sualtı teknolojisinde dünya lideri olan Rusya, 'araştırma gemileri' olduğunu iddia ettiği gemileri rutin olarak Britanya çevresindeki sulara ve Kuzey Atlantik'e gönderiyor.

Ticari gemilerden oluşan gölge filosunun kullanıldığı iddiaları konuşulurken savunma kaynakları suçu doğrudan Kremlin'e attı. Bu sırada sabotaj olduğundan şüphelenilen birkaç saldırı gerçekleşti. Rusya saldırılarda dahli olduğunu reddetti.

11 DENİZALTI KABLOSU ZARAR GÖRDÜ

Saldırıların büyük çoğunluğu Baltık Denizi'nde gerçekleşti ve Ekim 2023'ten bu yana 11 denizaltı kablosu hasar gördü. Benzer kesintiler Kuzey Denizi'nde de meydana geldi.

Rusya'nın bir sabotaj operasyonu planladığına dair endişeler, casus gemilerinden biri olan Yantar'ın geçtiğimiz aylarda Kuzey Denizi'nde İngiltere'nin kritik sualtı altyapısının haritasını çıkarırken tespit edilmesinin ardından artmıştı.

Tüm uluslararası verilerin yaklaşık yüzde 95'ini taşımak için 500'den fazla kablo kullanılıyor. Bu kablolar deniz tabanını boydan boya kat ediyor ancak birbirlerine uzak olmaları savunmayı zorlaştırıyor.