Yaklaşık 30 yıldır hayatımızda olan internet olmadan adım bile atmak neredeyse imkansız hale geldi. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan internet aynı zamanda ‘siber kıyamet’ senaryolarının da en büyük öznesi durumunda. En kötü senaryo ise internetin tamamen devre dışı kalması üstüne kurulu…

Zaman zaman Google, Microsoft ve Amazon gibi büyük servis sağlayıcılarında çökmeler meydana gelse de büyük çapta bir kesinti hiç olmadı. Bahsedilen kıyamet senaryosu bir ya da birden fazla servis sağlayıcıda kaynaklanan sorundan çok daha fazlasına işaret ediyor. Söz konusu senaryoya göre tüm internet hizmetlerini sağlayan protokollerin bir anda çökmesine neden olacak küresel bire felaketten söz ediliyor.

Söz konusu felaket meydana gelen bir kasırganın dev serverların yer aldığı bir binayı yok etmesi, denizaltındaki kabloların kesildiği bir terör saldırısı ya da yapay zeka algoritmasında gizli kalmış bir kodun tetiklenmesi ile başlayabilir.

İNTERNETİN TAMAMEN KESİLMESİ MÜMKÜN MÜ?

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar zaman zaman büyük servis sağlayıcılardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle bir ya da birkaç ülkede ciddi sorunlar meydana gelse de internetin tümden kesilmesinin, tüm dünyanın tamamen ‘çevrimdışı’ kalmasının çok hatta imkansız olduğunu belirtiyor.

Siber uzmanları "Teknik olarak, iki ağa bağlı cihaz ve aralarında bir yönlendirici varsa, internet çalışıyor demektir” ifadelerini kullanırken özellikle bulut hizmetinin yüzde 60’ının Microsoft, Google ve Amazon gibi dev şirketler tarafından karşılandığının altını çizdi.

Uzmanlar dev şirketlerinin sistemlerinin çökmesi durumunda büyük bir krizin çıkacağının altını çizse de hizmet veren diğer orta ve küçük ölçekli şirketlerin desteği ile internetin ‘çevrimiçi’ kalmaya devam edebileceğini vurguladı.

UZMANLAR BU İHTİMALİ ‘ÇOK DÜŞÜK’ BULDU

Siber kıyamet senaryolarından bir tanesi ise bir siber saldırı ile ‘.com, .net’ ve ‘.us’ gibi uzantıların bir ya da birkaçının silinmesi ihtimali üzerine kurulu. Ancak uzmanlar bunun mümkün olmadığının altını çizerek, söz konusu uzantıları yöneten şirketlerin bu ihtimale karşı büyük mali teşviklerinin olduğunu belirtiyor.

.com uzantısının devre dışı kalması bankacılık, sağlık hizmetleri ve havacılık gibi çok sayıda sektörün devre dışı kalmasına neden olur. Ancak ABD merkezli bazı devlet altyapılı mesajlaşma hizmetlerinin çevrimiçi kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan söz konusu uzantıların devre dışı kalma ihtimalinde bile bazı bağımsız ve sosyal medya platformunun varlığına devam edebileceğinin altı çiziliyor. Ancak Amazon ve Google bazı çöküşlerin ekonomiye ve sosyal hayata ciddi darbe vuracağı da ciddi bir gerçek olarak öne çıkıyor.

Öte yandan uzmanlar internetin kapansa bile tekrar açılıp açılmayacağının ‘belirsiz’ olduğunu savunuyor.