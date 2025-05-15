Tüm dünyanın merakla beklediği görüşme bugün… Rusya ve Ukrayna İstanbul’da barış görüşmesi yapacak

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile 3 yıldır devam eden savaşta bugün kritik bir süreç başlıyor. İki ülkenin heyetleri İstanbul’da barış müzakerelerine başlayacak.

Görüşmelerin fitilini ateşleyen ise Rusya Devlet Başkanı Putin oldu. Putin yaptığı açıklamada Ukrayna’da 3. Defa ateşkes ilan ettiklerini belirterek İstanbul’da Ukrayna ile müzakere yapılması için çağrı yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise çağrıya olumlu yanıt vererek İstanbul’da Putin ile yüz yüze görüşmek istediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

GÖRÜŞME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Rus haber ajansı TASS, görüşmelerin saat 10.00'da başlayacağını ve basına kapalı gerçekleşeceğini bildirdi. Görüşmelere saatler kala taraflardan kimlerin katılacağı belli oldu...

PUTİN İSTANBUL’A GELECEK Mİ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri dün gece onayladı. Kararnameye göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Görüşmeleri yürütecek Rus heyeti bu sabah İstanbul’a geldi. Öte yandan Putin müzakereler için İstanbul’a gelmedi.

UKRAYNALI HEYETTE KİMLER VAR?

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu.

Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alacak.

RUBIO İSTANBUL'A GELECEK

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Antalya'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ise Cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, kendisinin ve Rubio'nun Cuma günü Rusya-Ukrayna görüşmeleri için İstanbul'a gideceğini söyledi.