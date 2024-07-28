Tüm emeklilere 10 bin lira ödenecek. Uzmanı canlı yayında açıkladı

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Tüm emeklilere 10 bin lira ödenecek. Uzmanı canlı yayında açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emekliyi sevindirecek müjdeli haberi verdi. Emeklilere 10 bin TL'lik bir ödeme yapılacak.

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