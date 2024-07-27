Tüm emeklilere ücretsiz oldu. Tek kuruş ödemeyecekler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tüm emeklilere ücretsiz oldu. Tek kuruş ödemeyecekler

Bütün emeklilere resmen bedava oldu. SGK'nın yaptığı açıklamaya göre emekliler tek kuruş ödeme yapmayacak. İşte bütün ayrıntılar...

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