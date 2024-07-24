Tüm emeklilere yasaklandı. Karar 81 ilde geçerli olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tüm emeklilere yasaklandı. Karar 81 ilde geçerli olacak

Tüm emeklilere yönelik olarak alınan yeni karar, 81 ilde resmen uygulanacak

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