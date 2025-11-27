İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından bazı protesto yürüyüşleri gerçekleştirilmişti.

Saraçhane'deki olaylarını takip eden gazeteciler, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Gazeteciler, kısa süre sonra serbest bırakılsalar da haklarında “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” suçlamasıyla dava açılmıştı.

TAMAMI BERAAT ETTİ

Bugün görülen duruşmada gazeteciler; Kurtuluş Arı, Gökhan Kam, Hayri Tunç, Emre Orman ve Ali Onur Tosun, Yasın Akgül, Zeynep Kuray ve Bülent Kılıç beraat etti. Sekiz gazeteci ile bir yargılanan dört avukat hakkında da beraat kararı verildi.