Tüm gözler Ayşe'yi aramıştı! MasterChef'e neden katılmadığı ortaya çıktı

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Tüm gözler Ayşe'yi aramıştı! MasterChef'e neden katılmadığı ortaya çıktı

MasterChef Türkiye finalinde şampiyon belli olurken, eski yarışmacılar da geceye katıldı. Bu yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ayşe Ekiz, finalde görülmedi. Tüm gözler Ayşe'yi ararken finalde olmamasının nedeni ortaya çıktı.

Finalde, Kerem ve Onur şeflere imza tabaklarını sunarak büyük bir mücadeleye girişti. Onur'un şampiyon olduğu gecede, eski yarışmacılar da stüdyoya katıldı. O yarışmacıların arasında Ayşe yoktu.

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ZEYNEP GERÇEĞİ AÇIKLADI

Ayşe’nin canlı yayına katılamama durumu merak uyandırırken, açıklama gecikmedi. Ayşe'nin yayına katılamamasının nedeni ağır bir grip olduğu öğrenildi. Zeynep, Ayşe'nin hastalığı nedeniyle katılamadığını ve hatta elbise bile aldığını belirterek, "Herkese selamı var, gelmek istiyordu ama gripten daha ağır bir hastalığa yakalandı" ifadelerini kullandı.

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AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞACAKTI

Ayşe Ekiz’in yeni işine dair gelişmeler de gündeme gelmişti. Afyonkarahisar'dan yarışmaya katılan Ayşe, tarım ve hayvancılıkla ilgilendiğini açıklamış ve başvuru videosu ile büyük ilgi görmüştü. Ayşe, "Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal, Gastronomi Birimi’nde çalışmam için beni davet etti. Ailemde sağlık sorunları var, hayvanlarımıza ben bakıyorum. Bir süre ailemin yanında kalıp, sonra Afyonkarahisar Belediyesi'nde çalışıp tecrübe kazanmak istiyorum" demişti.

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