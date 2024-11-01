Tüm gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin 25 yaşındaki genç hakeminde! Sırtındaki yük çok büyük

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi haftanın en kritik karşılaşması olarak dikkat çekerken, geçen sezon yaşananların bu seneye nasıl etki edeceği merak ediliyor. Bir yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Fenerbahçe'ye dostluk elini uzatarak Ali Koç'u araması, olay çıkma ihtimaline yönelik güven veren bir hareket olarak kayda geçse de taraftarların tepkisinin ne olacağı bilinmemekle birlikte oluşabilecek tepkilere karşı da, ev sahibi ekip önlemlerini almaya çalışıyor.

Geçen sezonda hakem yönetimi nedeniyle fitili ateşlenen karşılaşmada, bu sene ise kimin maçı çalacağının merak ediliyordu. 25 yaşındaki genç hakem Oğuzhan Çakır'ın Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine TFF tarafından atanması ile tartışmalar da alevlendi ve genç hakemin bu karşılaşma için yeterli olup olamayacağı soru işareti olarak akıllara takıldı.

İşte Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine atanan Oğuzhan Çakır hakkında detaylar ve merak edilenler...

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR KİMDİR?

Süper Lig'in tansiyonu en yüksek karşılaşmasına yeni Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine atanan Oğuzhan Çakır'ın özgeçmişi şu şekilde:

Oğuzhan Çakır, Balıkesir Altıeylül Belediyesi’nde aktif olarak yüzme antrenörlüğü ile uğraşıyor. Aynı zamanda Yüzme ve bisiklet yarışlarından oluşan triatlonda milli takıma kadar yükselme başarısını elde eden Çakır, bu sezon toplam 6 Trendyol Süper Lig karşılaşmasında maç yönetirken, bu karşılaşmaların 3'ü berabere bitti ve 1 defa ev sahibi, 2 defa deplasman ekibi sahadan galibiyet ile ayrıldı.

Çakır’ın Süper Ligde yönettiği karşılaşmalar ve sonuçlar şöyle:

Bodrum F.K. 0 - 1 Ç. Rizespor

Galatasaray 3 - 3 Kasımpaşa

Samsunspor 0 - 1 Konyaspor

Başakşehir 5 - 2 Antalyaspor

Hatayspor 1 - 1 Kasımpaşa

Alanyaspor 1 - 1 Eyüpspor

HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR İÇİN NE YORUMLAR YAPILIYOR?

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine atanan Hakem Oğuzhan Çakır ile ilgili ise deneyimsiz olduğuna dair eleştiriler gündeme geliyor.

Son olarak Çakır için Hürriyet Gazetesi’nden Murat Fevzi Tanırlı, “Ülkenin saha içi ve dışı şartlar itibarıyla her daim çok zor geçmeye aday 90 dakikasına, kariyerinde sadece 12 Süper Lig maçı olan hakem görevlendirmek büyük risk. Çakır, geliştikçe, tecrübelendikçe ve hatalarından ders aldıkça iyi olabilecek genç bir hakem profili olarak karşımızda duruyor. Lakin şu ana kadarki performansıyla vasat bir tablo çizen Çakır’ın böyle bir maça seçilmesi geleceği açısından da sıkıntılı.” ifadelerini kullanarak genç hakemin sırtındaki yükü yorumladı.

