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TFF açıkladı. Tüm maçlarda yapılacak

TFF, 25 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında oynanacak tüm maçlarda, depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 19:54
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Tüm liglerde saygı duruşu yapılacak

TFF açıkladı. Tüm maçlarda yapılacak
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Federasyondan yapılan açıklamada ayrıca dileyen takımların siyah kol bandı veya siyah kurdele takabileceği duyduldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 25 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı ve/veya siyah kurdele takabilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.

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