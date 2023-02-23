﻿TFF açıkladı. Tüm maçlarda yapılacak

Federasyondan yapılan açıklamada ayrıca dileyen takımların siyah kol bandı veya siyah kurdele takabileceği duyduldu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 25 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı ve/veya siyah kurdele takabilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.