Tüm oklar onun üzerindeydi! Güllü'nün menajeri ilk kez konuştu: Helalleşmedim

Evinin balkondan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümünün ardından sır perdesi hala aralanmadı. Güllü'nün ölümünde tüm oklar menajeri Çiğdem Deniz Emir’in üzerindeydi. Menajer Emir, yaşananların ardından sessizliğini bozdu.

“BEN MEZARINA GİDİP SARILAMADIM”

Menajer Emir "Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin olmasının mümkünatı yok. Ben mezarına gidip sarılamadım. Yani vedalaşamadım. Helalleşemedim. Üzerimize kurulan baskılardan hiçbirimiz, hiçbir şey yapamadık" dedi.

“GÜLLÜ HANIM'IN YERDE YATTIĞINI GÖRDÜM”

Güllü'nün öldüğü geceye dair de ayrıntılar veren Emir, "Aşağıya indiğimde tüm gerçekle yüzleştim. Güllü Hanım'ın yerde yattığını görüyordum o kadar. Bazı yerlerde zihnim karışabiliyor fakat kapının çalmasıyla birlikte uyku halindeydim. Ne olduğunu anlayamadım. Herkes aşağıya iniyor diye ben de bilinçsizse herkesin peşinden aşağıya indim" şeklinde konuştu.

Menajer ile Güllü’nün arasının bozuk olduğu hatta menajerinin Güllü’yü dövdüğü iddia edilmiş Güllü'yü Emir'in öldürdüğü söyleniyordu.

Bu suçlamalar içinse 3 ay bir ticari anlaşmazlıkları olduğunu ifade eden Emir, "Bunun haricinde herhangi bir husumetimiz yok" dedi.

MEKAN SAHİBİNİ YALANLADI

Güllü'nün patronunun ortaya attığı bu iddialar arasında ikilini arabada tartışma yaşadığı ve seyir halindeyken Emir'in direksiyonu kırıp Güllü'yü öldürmek istediğini belirtmişti. Emir ise bu iddialara için O yıllarda Güllü'yü tanımadığını ve yaşanan olaydaki asistan kendisi olmadığını söyledi. Kazanın kendisinden çok önce yaşadığını da ekledi.

Emir, planlı cinayet iddiaları ile ilgili ise "Bir mekân sahibi çıkmış, böyleydi, şöyleydi diyor. Peki neden daha önce bu iddiaları ortaya atmadınız. Benimle iyiydin de, güzeldin de, sonradan bunlar ortaya çıktı. Asla hakkımı helal etmiyorum kimseye. Bize acımızı yaşatmadıkları gibi hiçbir şeyimize izin vermediler" diyerek, sözlerini bitirdi.