Tüm okullar saygı duruşu ile açılacak

Kaynak: AA
Tüm okullar saygı duruşu ile açılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde şehit olan 4 asker ve tüm şehitler için 81 ilde yeni eğitim-öğretim yılının ilk günü tüm okullarda bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bu akşam saatlerinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevleri esnasında meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olan askerlerin şehadet haberini teessürle öğrendiğini belirterek, "Maarif ailesi olarak tertemiz vatan toprağına düşen evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak, kahraman şehitlerimize minnetimizi göstermek ve öğrencilerimizi ruhen, bedenen ve aklen vatan sevgisiyle donatmak gayesiyle 81 ilimizde Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk günü olan 9 Eylül'de bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.

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