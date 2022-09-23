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Ormanlar yanarken alınan karara bak. Tüm orman ve kıyılar imar dahi istenmeden turizme açılacak

Türkiye'nin gündemi orman yangınları ile meşgulken Turizm Bakanlığı tüm orman ve kıyıların turizm tesisi olmasına neden olabilecek "LÜKS ÇADIR TESİSLERİ NİTELİKLER YÖNETMELİĞİ"ni yayınladı. Yönetmelikte "Aksi belirtilmediği sürece tesisler temelsiz yapılacak" detayı dikkat çekti.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 10:03
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Tüm orman ve kıyılar imar dahi istenmeden turizme açılacak. Ormanlar yanarken alınan karara bak

Ormanlar yanarken alınan karara bak. Tüm orman ve kıyılar imar dahi istenmeden turizme açılacak
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Korona virüs salgını sonrası alternatif turizm olarak ilginin yükseldiği lüks çadırlarla ilgili Resmi Gazete’de yeni bir yönetmelik yayımlandı.

Lüks çadır tesislerinin yüksek kalite standartlarında planlı ve kontrollü gelişiminin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarıldığı kaydedilen yönetmelikte, kültür ve turizm koruma gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde ya da dışında, imar gerekmeksizin lüks çadır tesislerinin kurulabileceği açıklandı.

Lüks çadır tesislerinin genel nitelikleri şöyle sıralandı:

Bu Yönetmelik kapsamında aksi belirtilmediği sürece, tesis kapsamında yapılacak her türlü kapalı ünite temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun olarak yapılır.

BETON, TUĞLA, ASFALT YOK

Çevre düzenlemelerinde beton, çimento, tuğla, seramik, plastik ve asfalt kullanılamaz. Açık alanda kullanılan ekipmanlar ahşap ve/veya metal malzeme olmalıdır.

Tesislerin kurulumunda ağaç kesilmemesi esastır. Alanın doğal dokusuna aykırılık teşkil edecek şekilde peyzaj düzenlemesi yapılamaz.

PREFABRİK YAPILABİLİR

Mutfak, çamaşırhane, atık biriktirme ekipmanları, atık geçici depolama alanı, ahır alanları, kompost alanları ve benzeri hizmet üniteleri, teknik zorunluluklar gereği ahşap malzeme kullanılmamak koşulu ile prefabrik, sökülüp takılabilir çelik profil, konteyner olabilir. Bu ünitelerin her biri elli metrekareyi geçemez.

Tesislerde müşteri yatak kapasitesinin en az %50'sine denk gelen sayıda personel istihdamı zorunludur.

İşletmelerin uygulayacakları fiyat tarifeleri Bakanlık tarafından onaylanır.

ONAYI BAKAN VERECEK

Kiralama, belgelendirme ve denetim için kurulacak komisyon; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı başkanlığında, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, Kontrolörler Kurulu Başkanı, Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanı, Arazi Tahsis Daire Başkanı, Yatırım Geliştirme ve Planlama Daire Başkanı ve ilgili Daire Başkanlıklarının bağlı olduğu genel müdür yardımcılarından oluşacak. Komisyon kararları Bakan Onayı ile kesinleşecek.

İMAR PLANI GEREKMEYECEK

Yönetmelikte kiralama başlıklı 16. madde şöyle:

Orman vasıflı olanlar dâhil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, imar planı gerekmeksizin, alan koordinatları belirtilmek suretiyle, 21/7/2006 tarihli ve 26235 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık tarafından yirmi yılı geçmemek üzere kiralama yapılabilir. Bu kiralamalar için ön izin süresi altı ay olarak uygulanır. Yatırımcı ön izin süresi içinde anılan Yönetmelikte belirtilen ön izin yükümlülükleri ile birlikte yerleşim tasarım ve yönetim planı hazırlatarak Bakanlığa sunmak zorundadır. Planın Bakanlıkça uygun bulunmasını takiben aynı Yönetmelik hükümleri uyarınca yatırımcı adına kiralama yapılır.

 

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Reisim Atatürk
23.09.2022 11:15
Muhalefet çevre katliamı ile ilgili çok ses vermiyor. Oysa bu ülkenin belki en önemli sorunlarından biri. Memleketi rant uğruna insafsızca beton ormanına çeviriyorlar, kimseden çıt yok.  
 
Aziz Soy
23.09.2022 11:09
Yangınların 1 numaralı sebebi insanı ormana sokarsaniz bugün dahi sonduremediginiz ormanları hiç sonduremediginiz.Bu acil para ihtiyacı olan hukumetin bacasız sanayi Turizm den medet ummasidir.  
 
Hacı tekir
23.09.2022 10:59
Gitmeden son bir vurgun daha  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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