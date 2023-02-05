﻿Tüm saldırı ve cinayet dosyaları birleştirilmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, 5 Ekim 2018'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'i şöyle eleştirdi.

-"Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden Vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme!"

Vallahi dediği oldu. Akşener'in evinin önüne gelen ve MHP'li grup "Bozkurtlar burada!" diye sloganlar attı.

Akşener'e yapılan işte bu saldırıdan sonra 26 Haziran 2018'de Bahçeli gazetelere adımın da yer aldığı tam sayfa ilan verdi.

13 Ocak'ta Gelecek Partili Selçuk Özdağ'ın demecine yazımda yer vermem nedeniyle 15 Ocak 2021'de, Ülkü Ocaklı kişilerce saldırıya uğrayıp ölümden döndük.

İlandan saldırıya uğradığım güne kadar Bahçeli'yi eleştiren yazılarım yayınlandı.

27 Ocak 2021'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki suç duyurusunda bulundum.

Tam 2 yıl sonra 25 Ocak 2023'te, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Maçkaya imzası ile "Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verdi.

Öncelikle Maçkaya'nın satır arasındaki şu hukuki (!) değerlendirmesini sunayım:

-"Bahçeli'nin kinaye sanatı çerçevesinde partisinin fikir ve görüşlerini açıkladığı…"

Hedef göstermenin adı şöyleymiş:

-"Kinaye sanatı…"

Bu ilanı delil göstererek bana yapılan saldırı hakkındaki suç duyurum için Vekil Maçkaya şu tespitte bulundu:

-"Şikayet dilekçesinde belirtilen bir kısım gazeteci ve sair kişilere yönelik gerçekleşen eylemlerin, şikayet olununca verilen ilandan önce meydana geldiği,

-Şikayet dilekçesinin ilandan yaklaşık 3 yıl sonra verildiği…"

Vekil Maçkaya'ya diyorum ki;

-Bana yapılan saldırının 6'ncı günü şikayette bulunarak gazete ilanını delil gösterdim.

-Ne yani ilan yayınlandıktan sonra saldırı suç olur da 3 yıl sonra saldırıya uğradıysam suç teşkil etmez mi?

26 Haziran 2018'de Devlet Bahçeli'nin gazetelere verdiği ilandan öncekileri bir kenara bırakarak Başsavcı vekili Maçkaya'ya sorayım:

-27 Ocak 2021'deki başvurumdan, takipsizlik verdiğiniz 25 Ocak 2023'e kadar yapılan şu saldırıları da görmediniz mi duymadınız mı?

İŞTE TÜM SALDIRILAR:

10 Mayıs 2019

Bahçeli ilanında yer alan Yeniçağ Yazarı Yavuz Selim Demirağ, 6 kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Saldırganlar iki saat içinde serbest bırakıldı.

25 Mayıs 2019

Devlet Bahçeli hakkında kitap yazan Sabahattin Önkibar, Ankara'da evinin önünde saldırıya uğradı. İki yıl önce de fuar alanındaki saldırıda darp edilmişti.

20 Haziran 2019

İYİ Parti'nin kurucularından Metin Bozkurt, İstanbul Beylikdüzü'nde 8 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yiğit Yıldırım ise olay sonrası "Papazoğlu'na destek arayanlar er ya da geç ülkücü adaletle tanışacaktır" dedi.

20 Kasım 2019

Korkusuz Yazarı Ahmet Takan, Ankara'da beyzbol sopalı saldırganlar tarafından darp edildi. Kısa süre önce MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ahmet Takan'a "Kiralık kalem, yalan makinesi" dedi.

28 Aralık 2019

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in basın danışmanı, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat İde, evinin önünde 7-8 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. İde, ruhsatlı silahıyla havaya ateş açarak, saldırıdan kurtulabildi

24 Mart 2020

Devlet Bahçeli hakkında paylaşımlar yapan Avukat İsrafil Kumbasar, feci şekilde darp edildi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İsrafil Kumbasar'ın yüzü kanlar içindeki fotoğrafını paylaşarak "Kim bu yakışıklı! Şerefsizlik testi pozitif çıkmış diyorlar" diye yazdı.

15 Ocak 2021

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Ankara'da evinin önünde 5 kişi tarafından feci şekilde darp edildi.

Yeniçağ Yazarı Orhan Uğuroğlu aynı gün öğle saatlerinde evinin önünde saldırıya uğradı, araçla çarparak öldürülmek istendi.

Saldırganlar Ülkü Ocakları üyesi çıktı. Saldırıdan sonra açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Bu hareketin delisi çoktur. Talimat falan dinlemezler" dedi.

8 Mart 2021

Diken yazarı ve Halk TV yorumcusu gazeteci Levent Gültekin İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki Halk TV binasının önünde bir grup tarafından saldırıya uğradı.

12 Nisan 2021

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Suat Başaran, Esenboğa Havalimanı'nda bir grup tarafından darp edildi.

20 Ağustos 2021

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'deki programdan çıktığı sırada yumruklu saldırıya uğradı.

15 Mart 2022

Eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Ünel, Emrullah Kaplan'ı ateşli silahla öldürdü. Ünel'in Sinan Ateş'e yakın olduğu biliniyordu.

8 Nisan 2022

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından partisinden istifa eden MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç darp edildi.

30 Aralık 2022

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş evinin önüne kurulan silahlı pusu sonucu öldürüldü.

Değerli okurlarım,

Başsavcı Vekili Halil Maçkaya kararında dedi ki;

-"CMK'nın 172 ve 173. maddeleri gereğince itirazı kabil olmak üzere karar verildi."

Elbette hem Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz edeceğim,

Hem de bana saldıranların yargılandığı mahkemeye de şöyle başvuruda bulunacağım:

-Tüm bu saldırılar göstermiştir ki; MHP ve Ülkü Ocakları'na çöreklenen bir kısım organize suç örgütü mensupları siyasi saldırıları cezasız kalınca cinayet de işlediler.

-Delillerim;

1. Yukarıda sıraladığım saldırılar ile MHP'ye yakın Türkgün adlı gazete tarafından hakaret yazı ve haberleri ile sürekli hedef gösterilmem.

2. Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sn. Ahmet Çelik'in 26 Ocak 2021 tarihli ve "Yeniçağ'a saldırıların azmettiricisi Devlet Bahçeli'dir" Tweet mesajı,

3. Sinan Ateş cinayetine adı karışan tüm isimlerin yer aldığı soruşturma dosyası ve medyada yer alan tüm haberler.

4. Siyasi parti liderlerinin ve Ateş'in ailesinin MHP ve Bahçeli'ye yönelik açıklamaları.

5. Bahçeli'nin Meclis grup toplantısındaki, "İçimize sızmış iş birlikçileri ayrıca ve dikkatle değerlendireceğiz" itirafı ile cinayet sonrası yaptığı açıklamalar.

6. MHP'nin önde gelen isimlerinden Efendi Barutçu'nun, 23 Mart 2022'de Devlet Bahçeli'ye gönderdiği ve Facebook'da yayınladığı, "Bu akan ve korkarım ki akacak kanı durdurun" başlıklı açık mektup ile devam mektupları.

Sonuç ve talep:

-"MHP ve Ülkü Ocakları'nı kurumsal olarak asla suçlamıyorum.

-Saygın kurumların adları ile nüfuzlarını kötüye kullanarak suç işleyen kişi ya da kişilerin ortaya çıkarılmasını talep ediyorum.

-Tüm bu anlatımını yaptığım olaylar arasında hem hukuki hem de fiili anlamda illiyettin bulunduğu kanısındayım. Bu durumun Türkiye Cumhuriyeti'nin idari ve hukuki mercileri tarafından tetkik edilmesini,

-Ve tüm saldırı ve cinayet dosyalarının birleştirilmesini;

-"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurulması" hükmünü içeren TCK'nın 220'nci maddesi ile diğer kanunlar çerçevesinde suç işleyenlerin cezalandırılmasını talep ediyorum.

Tanıklar ve deliller:

Yazımda adı geçen ve saldırıya uğrayan tüm isimlerin tanık olarak dinlenmesi.

Saldırı ve cinayete yönelik dava dosyalarının delil olarak toplanması.