Tüm şehir cinsel istismar skandalını konuşuyor! 13 yaşındaki kız çocuğu AIDS'ten öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tüm şehir cinsel istismar skandalını konuşuyor! 13 yaşındaki kız çocuğu AIDS'ten öldü

Türkiye, İzmir’de yaşanan cinsel istismar skandalıyla çalkalanıyor. Kemik erimesi tedavisi gören bir kız çocuğunun ölümünden sonra AIDS olduğu ortaya çıktı.

İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle hastanede tedavi gören 13 yaşındaki bir kız çocuğunun, yapılan tetkiklerin ardından HIV pozitif (AIDS) olduğu öğrenildi. Küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doktorlar, çocuğa virüsün anneden geçmediğini, cinsel istismar yoluyla bulaştığını ve cinsel istismara maruz kaldığını tespit etti.

Türkiye’de çocuklarda AIDS vakalarının arttığının altını çizen uzmanlar, İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 100’ün üzerinde HIV pozitif çocuk olduğunu belirtti. Bu çocuklardan 20’sine virüsün cinsel istismar yoluyla bulaştığı da ortaya çıktı. Ülke genelinde teşhis edilen HIV pozitif çocuk sayısının 250’ye yaklaştığı da kaydedildi.

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