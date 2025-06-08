Tüm sigara markalarına dev zam geliyor! Tarih belli oldu…

TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak enflasyon verisinin ardından 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanacak. Söz konusu enflasyon verileri ile ÖTV'ye yapılacak zam da belli olacak.

Yılın ilk 5 ayına ait enflasyon rakamlarına göre temmuz ayında ÖTV için yüzde 12,92'lik artış şimdiden netleşirken, bu rakam sigara fiyatlarına da doğrudan zam yapılacağı anlamına geliyor.

SİGARAYA EN AZ 5 LİRA ZAM GELECEK

Anlık olarak satışa sunulan en uygun sigaralar 75 TL'den başlarken, popüler ürünlerde fiyatlar 90 ila 100 lira arasında değişiyor. 15 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile sigara ve tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 53.5'ten yüzde 50'ye düşerken maktu vergi 10.50 liraya çıkmıştı.

Bu değişiklikle birlikte, halihazırda 90 liradan satışa sunulan sigaralar, haziran ayı enflasyonu yüzde 0 gelse dahi 5 liranın üzerinde ÖTV zammı almış olacak.