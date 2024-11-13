Tüm siyasi lideri kara kara düşündürecek anket

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tüm siyasi lideri kara kara düşündürecek anket

Asal Araştırma’nın yaptığı "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" anketinde siyasi parti liderlerini düşündürecek sonuçlar çıktı.

Asal Araştırma tarafından 26 ilde gerçekleştirilen "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" anketinde, katılımcıların yüzde 39,5'i "Hiçbir parti çözemez" yanıtını verdi.

20-26 Ekim tarihleri arasında 2 bin seçmenin katılımıyla yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 21'i AKP'nin, yüzde 18,4'ü CHP'nin sorunları çözebileceğine inandığını belirtti. DEM Parti diyenlerin oranı yüzde 3,1 iken, MHP için bu oran yüzde 2,6 olarak kaydedildi. "İYİ Parti sorunları çözebilir" diyenlerin oranı ise 1.4 olarak açıklandı.

Anket sonuçları şu şekilde sıralandı:

Hiçbiri: %39.5
AKP: %21.0
CHP: %18.4
DEM Parti: %3.1
MHP: %2.6
Zafer Partisi: %1.7
İYİ Parti: %1.4
Yeniden Refah Partisi: %1.1
TİP: %0.3
Diğer: %1.2
Fikrim Yok/Cevap Yok: %9.7

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