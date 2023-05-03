TİHV: Tüm siyasilere çağrımızdır

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde tüm siyasi aktörlere insan haklarını savunma çağrısında bulundu.

TİHV: Tüm siyasilere çağrımızdır

Editör: Dilek Kılıç

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için son 10 gün.

TİHV'in, bugün sosyal medya hesaplarında “Bu Sefer İnsan Hakları Kazansın” notu düşerek yayınladığı video dikkat çekti.

İşte videodan önemli başlıklar;

"SADECE GÜCÜ ELİNDE BULUNDURAN DEĞİL..."

“İnsan hakları, korur. Ayrıcalıklı birilerinin değil, herkesin insan onuruna yaraşır bir şekilde eşit ve özgür yaşamasının garantisidir. İnsan hakları, güçlendirir. Sadece gücü elinde bulunduranların değil, herkesin sözünün ve kararının önem kazanmasını sağlar. Kanun önünde herkesi eşit kılar.

İnsan hakları, birleştirir. İnsanların aynı düşünce, aynı duygu, aynı amaç ve talepler için özgürce bir araya gelebilmesinin güvencesidir. İnsan hakları, barıştırır. Sorunların kutuplaşarak değil, bir arada ve barış içinde çözülmesine imkan sunar.

"İNSAN HAKLARINI SAVUNUN"

İnsan hakları, zenginleştirir. Ayrımsız herkesin kendisini kendi rengiyle var edebilmesinin önündeki engelleri kaldırır. İnsan hakları, değiştirir. İnsan hakları, iyileştirir. İnsan, ancak haklarıyla birlikte kendisi ve herkes için, doğa için en güzelini başarabilir.

"TÜM SİYASİLERE ÇAĞRIMIZDIR"

Bu nedenle insan hakları olmadan demokrasi olmaz. Tüm toplumsal ve siyasal aktörlere çağrımızdır:

1İnsan haklarını savunun. İnsan haklarını savunma hakkını koruyun. Bu sefer insan hakları kazansın. Bu sefer insan hakları çoğalsın”

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