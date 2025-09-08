Tüm tavuk ürünleri ithalatı yasaklandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tüm tavuk ürünleri ithalatı yasaklandı!

Irak hükümeti, yerli üreticiyi ve kümes hayvancılığı sektörünü koruma politikası kapsamında dondurulmuş tavuk ve parçaları ile tüm tavuk ürünlerinin ithalatının yasaklandığını duyurdu.

Irak hükümeti, yerli üreticiyi ve kümes hayvancılığı sektörünü koruma politikası kapsamında dondurulmuş tavuk ve parçaları ile tüm tavuk ürünlerinin ithalatının yasaklandığını duyurdu.

Irak hükümeti ithalat politikasına el attı. Irak Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dondurulmuş tavuk ve parçaları ile tüm tavuk ürünlerinin ithalatının yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, kararın "Yerli üreticileri ve kümes hayvancılığı sektörünü koruma politikası çerçevesinde, Tarım Bakanı Abbas Cebir el-Maliki'nin sunduğu öneri doğrultusunda alındığı" kaydedildi.

Ünlü markette satılan tavuk ürünü geri çağrıldıÜnlü markette satılan tavuk ürünü geri çağrıldı

Bakanlar Kurulu Ekonomi Konseyi'nin kararı onayladığı belirtilen açıklamada, ilgili kurumlara gerekli önlemleri alma imkanı tanımak amacıyla kararın, yayımlandığı tarihten 45 gün sonra yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Resmi verilere göre Irak genelinde (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hariç) yaklaşık bin 200 tavuk çiftliği bulunuyor. Bu çiftliklerin yaklaşık 500'ü yumurta, 700'ü ise etlik piliç üretim tesislerinden oluşuyor.

Son Haberler
Doğru su içmek sağlığın anahtarı...
Doğru su içmek sağlığın anahtarı...
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Thiago Barcelona'ya dönüyor! Kariyerinde yeni bir sayfa açacak
Thiago Barcelona'ya dönüyor! Kariyerinde yeni bir sayfa açacak
Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilmişti! Kasper Hjulmand kararını verdi
Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilmişti! Kasper Hjulmand kararını verdi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni adresi belli oldu
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yeni adresi belli oldu