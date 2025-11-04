03 Kasım 2025 tarihinde açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kapsamında çok sayıda vergi, harç ve ceza ücretine zam gelirken, 1 Ocak 2026 itibarıyla zamlanacak kalemlerden biri de Özel İletişim Vergisi (ÖİV) olacak.

Geride bıraktığımız yıl 400 TL’den 570 TL'ye kadar yükseltilen Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle yeniden zamlanacak.

Vergi kalemindeki artış tutarının ayın son günlerinde yayınlanacak Resmi Gazete'de ilan edilmesi beklenirken, 2025 yılı için belirlenen yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranının uygulanması durumunda Özel İletişim Vergisi yeni yılda 715 TL’ye kadar çıkmış olacak.

AYRIM YAPILMAYACAK

715 TL’lik ücret, faturalı ya da faturasız ayrımı yapılmadan yeni hat sahibi olacak tüm abonelerden alınacak. Operatörler, söz konusu bedelin 12 ay boyunca eşit taksitler ile faturalara yansıtılmasını sağlayacak



Bu harcamanın yanı sıra, 2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 10 olarak belirlenen ÖİV, her türlü mobil hat sahiplerinden ya da evinde internet hizmeti alan kullanıcılardan alınmaya devam edecek

2026’da uygulanacak zamla birlikte internet aboneleri ve mobil hat sahipleri, ödeyecekleri faturalarda yüzde 10 olarak uygulanacak Özel İletişim Vergisi kesintisini de daha yüksek tutar üzerinden yatırmak zorunda kalacak.