Tüm Türkiye konuştu Erdoğan sustu! KAAN sorusuna tepkisiz kaldı, F-35'e cevabı ise olay oldu

Milli muharip uçak KAAN, Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, milli muharip uçak KAAN projesi kapsamında ABD'den beklenen motor lisanslarının Kongre'de onaylanmadığına dair açıklaması, son günlerde Türkiye'de geniş yankı uyandırdı.

Özgür Özel'den KAAN'a güven oyu: Sonuna kadar arkasındayız

ERDOĞAN KAAN SORUSUNU PAS GEÇTİ!

NEFES muhabiri Nisanur Yıldırım, TBMM açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakan Fidan'ın Milli muharip uçak KAAN hakkındaki açıklamalarını sordu.

Türkiye'nin konuştuğu konu hakkında Erdoğan sessiz kaldı ve muhabirin sorusunu yanıtsız bıraktı.

F-35 SORUSUNA CEVABI OLAY OLDU

Bir başka gazetecinin F-35’lerle ilgili sorusuna ise Erdoğan, “Ne kadar meraktasın, ben o kadar merakta değilim” yanıtını verdi.