Tüm Türkiye’de emeklilere yüzde 60 indirimli oldu. Uygulama resmen başlıyor

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Emeklilere yönelik yüzde 60 indirim fırsatı 81 ilde hayata geçiriliyor. Bu kapsamda emekliler, farklı hizmetlerde önemli avantajlardan faydalanabilecek

Türkiye’de emeklilerin geçim sıkıntısı devam ederken, Temmuz ayında maaşların 12.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından, emeklilere yönelik birçok indirim kampanyası başlatıldı. Emeklilere destek olmak amacıyla çeşitli alanlarda özel indirimler sunuluyor.

O kurum emeklilere özel "Emekli Paketi" ile uygun fiyatlı arama ve internet hizmetleri sağlıyor. Ayrıca, emekliler o hizmetlerinden %20 indirimle faydalanabiliyor.