Tüm Türkiye’de kırmızı alarm! Tehlike çok yüksek

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sakarya, Bilecik ve Eskişehir başta olmak üzere beş noktada alevlerle mücadele sürerken, bugün yurt genelinde "çok yüksek" ve "kritik" seviyede orman yangını tehlikesi var.

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemi verilerine göre, bugün Türkiye haritası kırmızıya dönmüş durumda...

Copernicus verilerine göre, Türkiye genelindeki orman yangını riski çok yüksek seviyede seyrediyor.

Bazı noktalarda bu seviye "kritik" ve "aşırı tehlikeli" olarak nitelendiriliyor.

Uzmanlar, vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırdı.

ESKİŞEHİR VE BİLECİK’TEKİ YANGINLARDA SON DURUM

Öte yandan 10 kişinin hayatını kaybettiği Eskişehir’de yangınla mücadele devam ediyor. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını rüzgarın etkisiyle her geçen dakika büyüdü. Alevler, Afyonkarahisar'a da sıçradı.

İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü boşaltıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Pazar günü Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangını da sürüyor. Yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştı. Ancak alevler yeniden büyüdü.

Bölgede yangın nedeniyle daha önce dört köy tahliye edilmişti. Dün iki köy daha boşaltıldı.