Tüm Türkiye'yi yasa boğan saldırıda anne ve kızının evlatları da şehit olmuştu... Anneler Günü'nde acıları daha da tazelendi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında evlatlarını kaybeden anne Döne Kuvvet ve kızı Kübra Erboz, 12 yıldır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor. Suçlular yakalandıkça yüreğine su serpildiğini söyleyen Erboz, "Rabbim kimseye yaşatmasın böyle bir acı, ülkemizde hiçbir zaman böyle felaketler olmasın" dedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırılarında 53 vatandaş hayatını kaybetmişti. Saldırıda hayatını kaybeden 2 yaşındaki Fatmanur Erboz ve teyzesi Nadire Kuvvet'in ailesi de 11 Mayıs'la aynı güne denk gelen Anneler Günü'nü buruk geçiriyor. Evlatlarını bombalı saldırıda kaybeden anne Döne Kuvvet ve kızı Kübra Erboz, acılarını birlikte paylaşıyor.

"BÖYLE TERÖR SALDIRILARI YAŞANMASIN, HİÇBİR ANNEYİ ACIYLA YAKMASINLAR"

Türkiye'de terör saldırılarının son bulması gerektiğini belirten Kübra Erboz, "11 Mayıs'ta Reyhanlı'da gerçekleştirilen saldırıda ablamı ve kızımı kaybettim. Her sene aynı acıları yaşıyoruz. Hatta mayıs ayı gelince içimize bir hüzün çöküyor. İnsanın ailesinden birini kaybetmesi, hele de evladını, ablasını kaybetmesi çok acı bir durum. Rabbim kimseye yaşatmasın böyle bir acı, ülkemizde hiçbir zaman böyle felaketler olmasın. Böyle terör saldırıları yaşanmasın, hiçbir anneyi acıyla yakmasınlar. 11 Mayıs bu yıl da Anneler Günü'ne denk geldi. Bu durum biraz daha acı oluyor. Sanki o anı tekrar yaşayacakmışız gibi hissediyoruz. Bu daha da acı veriyor. Hüznümüz her daim devam ediyor. Suçlular yakalandıkça kalbimiz ferahlıyor. Acımız baki, umarım ülkemizde bir daha acılar yaşanmaz ve hiçbir anne yanmaz. Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

"HER ZAMAN DEVLETİMİZİN ASKERİNE VE POLİSİNE GÜVENİYORUZ"

Olayın failleri yakalandıkça yüreklerine su serpildiğini ifade eden Erboz, "Olayın failleri yakalandıkça buruk bir sevinç yaşıyoruz. İnşallah bütün suçlular yakalanır. Her zaman devletimizin askerine ve polisine güveniyoruz. Suçluların er geç yakalanacağını biliyorduk. Süreç uzun sürdü ama çok şükür Suriye'deki rejimin çökmesiyle suçlular birer birer yakalanıyor. Tek bir kişi kaldı, onun da en kısa sürede yakalanıp yargının önüne çıkmasını istiyoruz. Türk adaleti, Türk bayrağı karşısında eli kelepçeli görmeyi istiyoruz" dedi.

"HİÇBİR ANNE BÖYLE BİR ACI YAŞAMASIN"

Saldırıda kızını ve torununu kaybeden Döne Kuvvet ise, "Saldırıda kızımı ve torunumu kaybettim. Bu acılara dayanabildiğim için Rabbime şükürler ediyorum. Dayanılacak bir acı değil, Rabbim kimsenin başına vermesin. Hiçbir anne böyle bir acı yaşamasın" dedi.