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Tüm ulusal spor organizasyonları ertelendi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur." dedi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 11:42
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Tüm ulusal spor organizasyonları ertelendi. Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu

Tüm ulusal spor organizasyonları ertelendi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem afeti nedeniyle ülkedeki tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG ERTELENDİ
Süper Lig'de bugün oynanması planlanan; HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor ile Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor maçları ertelenmiş oldu.

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alp doğan
6.02.2023 12:02
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