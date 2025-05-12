Tüm yetkiyi tek kişiye verecek kadar saf olmak

Hayatı filmlere konu olacak kadar mücadele ile geçen 5 Ocak 1876 doğumlu Alman devlet adamı, şansölye; Konrad Hermann Josef Adenauer 19 Nisan 1967’de 91 yaşında son sözünü söyleyip hayatını kaybetti;

“Ağlayacak bir şey yok.”

Köln Belediye Başkanı iken Adenauer Berlin'e, Hitler'i karşılamaya gitmedi, gamalı haç olan bayrakları Deutz Köprüsünden indirtti.

Hitler iktidara gelince muhalif olduğu için Belediye Başkanlığı görevinden alındı. 1934'te Gestapo tarafından tutuklandı 2 yıl sonra serbest kaldı.

20 Temmuz 1944’te Hitler’e suikast girişiminin ardından tekrar tutuklandı, kaçtı ama tekrar yakalandı. Yıllarca Brauweiler Gestapo Hapishanesi'nde siyasi tutuklu olarak kaldı.

Hitler sonrası Alman Dışişleri Bakanı ve Şansölye olarak yıllarca ülkeyi yönetti.

II. Dünya Savaşı sonrası, şu söz dünya demokrasi tarihine yön verecek örnek bir slogan oldu:

“Umarım İsa bile gelse, tüm yetkiyi tek kişiye verecek kadar saf olmayacağız...!”

Adenauer’un tarihe geçen sözleri günümüzü de ilgilendiriyor:

Asla unutmayacağız. 5, 10 ve hatta 20 yılımızı alsa da öcümüzü almadan asla bırakmayacağız. (Hitler dönemi için- OU)

Hepimiz aynı gökyüzü altında yaşıyoruz ama ufuklarımız aynı değil.

Tarih, kaçınılabilecek şeylerin toplamıdır.

Sadece en aptal buzağılar, kendi kasaplarını seçerler.

Siyaset, haklı olmakla ilgili değildir; kitlenin siyasetçileri haklı bulması ile ilgilidir.

Bir kaplanı uzlaştırmanın şaşmaz bir yöntemi, kendisinin yutulmasına izin vermektir.

Dil hariç, insan vücudunun her yeri zamanla yorulur.

Tanrı'nın insanın zekasını sınırladığı gerçeği göz önüne alındığında, onun aptallığını da sınırlamamış olması haksızlık gibi görünüyor.

Geçmişe bakmak, ancak geleceğe hizmet ediyorsa anlamlıdır.

Tanrı mideyi kendisine zararlı olanı dışarı atacak şekilde tasarlamıştır ama, insan beynini böyle yaratmamıştır.

Barış çatışmanın olmaması değil, adaletin varlığıdır.

Geçmiş bizim mirasımızdır, bugün bizim sorumluluğumuzdur ve gelecek bizim mücadelemizdir.

Hiçbir uzlaşma, halkın desteğini kaybetmeye değmez.

Başarılı olmak için; bir kamikaze pilotunun kararlılığına ve bir satranç oyuncusunun taktik becerilerine sahip olmanız gerekir.

Yalanlarla birleşmektense gerçeklerle ayrılmak daha iyidir.

İdeolojiler bizi ayırır, hayaller ve acılar bizi birleştirir.

Değişim hayatın kanunudur. Yalnızca geçmişe ya da şimdiye bakanların geleceği kaçıracağı kesindir.

Yapacağınız şeyle itibar kazanamazsınız.

Tarih, tekerrür etmez ama kafiye yapar.

Gerçek bir liderlik işareti; başkalarını kızdırmak değil, ilham verme ve birleştirme yeteneğidir.

Büyük bir devlet adamı, istediği zaman parti çizgisini göz ardı eden ve herkesin ortak çıkarlarını gözeten kişidir.

Özgürlük, istediğini yapma hakkı değil, istediğini yapma özgürlüğüdür.

Gerçek, herhangi bir siyasi savaşta en güçlü müttefiktir.

Bir adamın karakterini test etmek istiyorsanız, ona güç verin.”

Değerli okurlarım,

Alman halkı 1933'te Almanya Şansölyesi Hitler’i seçti.

Hitler’in başlattığı insanlık tarihinin en ölümcül II. Dünya savaşında 85 milyon kişi hayatını kaybetti.

Alman halkı Hitler’e verdi yetkiyi; Almanlar da dünya da gördü etkiyi.

Türkiye’de; 16 Nisan referandumunda mühürsüz oyları kabul eden YSK kararı ile demokrasi rejimi sonlandı, tek adam rejimine geçildi.

Adenauer dediği, “Bir adamın karakterini test etmek istiyorsanız, ona güç verin” gerçekleşti.

YSK; Verdi yetkiyi, gördü etkiyi…

Demokrasi rafa kalktı.

Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi millete seslendi;

“Verin yetkiyi, görün etkiyi…”

Milletin yüzde 51.3’i verdi yetkiyi Türk milleti gördü etkiyi.