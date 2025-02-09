Tüm zamanların elleçleme rekoru kırıldı! 48 milyon 626 bin ton

Bakan Uraloğlu, ocak ayı denizcilik verilerini açıkladı. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 48 milyon 626 bin 513 tona ulaştı. Böylece, ocak ayında tüm zamanların aylık yük elleçlemesi rekoru kırıldı. Ocak ayında elleçlenen konteyner miktarı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 1 milyon 155 bin 514 TEU'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

'YURT DIŞI YÜK TAŞIMALARI 399 MİLYON 414 BİN 557 TON OLDU'

Ocak ayında yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 2024'ün aynı ayına göre yüzde 5,3 artışla 11 milyon 792 bin 496 ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Uraloğlu, "Yurt dışından limanlarımıza gelen yük miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 artarak 25 milyon 625 bin 502 tona ulaştı. Ocak ayında yurt dışı yük taşımaları da 2024 ocak ayına göre 12,6 artarak 37 milyon 417 bin 998 ton olarak gerçekleşti. Ocak ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artarak 5 milyon 833 bin 4 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise yüzde 14,6 artarak 5 milyon 375 bin 511 ton oldu" dedi.

'EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN YÜK CİNSİ TAŞ KÖMÜRÜ'

Bakan Uraloğlu, ocak ayında taşınan yük cinsleri bazında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin briketlenmemiş taş kömürü olduğunu kaydederek, limanlarda 3 milyon 178 bin 643 ton briketlenmemiş taş kömürü elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu ayrıca, ocak ayında portland çimentonun 886 bin 263 ton ile limanlardan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi olduğunu ifade etti.

'EN FAZLA YÜK RUSYA'DAN GELDİ'

Bakan Uraloğlu, ocak ayında limanlardan deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini, bunu ABD'ye ve İspanya'ya yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti. Deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün ise Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu belirten Uraloğlu, "Ocak ayında limanlarımızda elleçlenen 37 milyon 417 bin 998 ton yurt dışı yükünün yüzde 7,2'si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Söz konusu ayda Türk bayraklı gemiler ile yurt dışına taşınan yük miktarı 2 milyon 708 bin 146 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile yurt dışından taşınan yük miktarı da 34 milyon 709 bin 852 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 arttı" ifadelerini kullandı