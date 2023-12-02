Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi

Çamaşırhane Film imzalı, 2017 yapımı "Recep İvedik 5", 7 milyon 437 bin 50 seyirciyle tüm zamanların en çok izlenen film rekorunu elinde bulunduruyor. Serinin dördüncü halkası "Recep İvedik 4", 7 milyon 369 bin 98 seyirciyle zirveyi en yakından takip ediyor.