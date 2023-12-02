Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi

Box Office Türkiye, 1989 yılından günümüze kadar sinemalarda en çok izlenen 10 filmi derledi. Sinemalarda en çok izlenen 10 film şöyle..

KAYNAK: Haber Merkezi
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Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi 1

1989'dan günümüze 191 film Türkiye'de bir milyon seyirci barajını aştı. Bu 191 film arasında 5 milyon seyirci sınırını aşan 10 film, tüm zamanların en çok izlenen 10 film sıralamasını oluşturdu.

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Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi 2

Çamaşırhane Film imzalı, 2017 yapımı "Recep İvedik 5", 7 milyon 437 bin 50 seyirciyle tüm zamanların en çok izlenen film rekorunu elinde bulunduruyor. Serinin dördüncü halkası "Recep İvedik 4", 7 milyon 369 bin 98 seyirciyle zirveyi en yakından takip ediyor.

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Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi 3

1. Recep İvedik 5

7 milyon 437 bin 50 seyirci

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Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi 4

2. Recep İvedik 4

7 milyon 369 bin 98 seyirci

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Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi 5

3. Düğün Dernek

6 milyon 980 bin 70 seyirci

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Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi 6

4. Fetih 1453

6 milyon 572 bin 618 seyirci

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Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi 7

5. Müslüm

6 milyon 480 bin 563 seyirci

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Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi 8

6. Düğün Dernek 2: Sünnet

6 milyon 73 bin 364 seyirci

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Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi 9

7. Ayla

5 milyon 589 bin 872 seyirci

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Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi 10

8. Bergen

5 milyon 484 bin 798 seyirci

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Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi 11

9. 7'inci Koğuştaki Mucize

5 milyon 365 bin 522 seyirci

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Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi 12

10. Aile Arasında

5 milyon 289 bin 51 seyirci

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