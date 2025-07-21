Tüm zamanların en pahalı İtalyan futbolcusu oldu!

Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah uzun bir süredir beklenen transferi sonunda duyurdu.
Atalanta'nın 26 yaşındaki golcü oyuncusunu 68 milyon Euro karşılığında transfer eden Al-Qadsiah resmi sosyal medya hesabından "Tüm detaylar tamam!" notuyla yayınladığı videoyla Retegui transferini açıkladı.
كل التفاصيل اكتملت! ????— نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) July 21, 2025
#ريتيغي_قدساوي ❤️#القادسية pic.twitter.com/RE797xAHeK
Retegui bu transferle birlikte bugüne kadar bonservisine en fazla para harcanan İtalyan futbolcu oldu.