Tüm zamanların en pahalı İtalyan futbolcusu oldu!

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Tüm zamanların en pahalı İtalyan futbolcusu oldu!

Atalanta'dan Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'ya transfer olan golcü oyuncu Retegui, en pahalı İtalyan transferi olarak zirveye oturdu.

Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah uzun bir süredir beklenen transferi sonunda duyurdu.

Atalanta'nın 26 yaşındaki golcü oyuncusunu 68 milyon Euro karşılığında transfer eden Al-Qadsiah resmi sosyal medya hesabından "Tüm detaylar tamam!" notuyla yayınladığı videoyla Retegui transferini açıkladı.

Retegui bu transferle birlikte bugüne kadar bonservisine en fazla para harcanan İtalyan futbolcu oldu.

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