Tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı! Beteri geliyor

Aynı gün sıcaklık ölçümü yapılan merkezlerden 132’sinde, ‘tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerleri’ kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, temmuz ayında mevsim normallerinin 12 derece kadar üzerinde seyreden sıcaklık değerleriyle rekor verilerin ölçüldüğünü açıkladı. 15 Ağustos 2023 tarihinde 49.5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya’da ölçülen ‘tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru’, 25 Temmuz Cuma günü 50.5 derece ile Şırnak Silopi’de kırıldı. Aynı gün sıcaklık ölçümü yapılan merkezlerden 132’sinde, ‘tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerleri’ kaydedildi.

SICAKLIK 5 İSTASYONDA DAHA 49 DERECE VE ÜZERİNE ÇIKTI

25 Temmuz’da Silopi’nin yanı sıra 5 istasyonda daha sıcaklık 49 derece ve üzerine çıktı. Mardin’in Kızıltepe ilçesi 49.6, Şırnak’ın Cizre ilçesi 49.4, Mardin’in Nusaybin ilçesi 49.3, Siirt’in Kurtalan ilçesi 49.1, Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM istasyonunda sıcaklık 49 derece olarak ölçüldü.

TEMMUZ SONUNA KADAR YENİ SICAKLIK REKORLARI GERÇEKLEŞEBİLİR

Meteoroloji, temmuzun son günlerinde yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00- 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye edildi.

DAHA DA ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 27 Temmuz Pazar gününden itibaren daha da etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar gününden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacak. Hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 30 Temmuz Çarşamba, doğu kesimlerde ise 2 Ağustos Cumartesi gününden itibaren azalması bekleniyor.

27 Temmuz ile 02 Ağustos arasında hava sıcaklıklarının Ankara'da 40, İstanbul'da 35, Çankırı'da 42, İzmir, Konya, Sivas, Edirne'de 40, Bursa'da 39, Aydın, Malatya'da 43, Muğla'da 41, Antalya, Adana'da 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 45 derece olması bekleniyor. Açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.