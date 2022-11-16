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Erişimi kapatılan Tumblr yeniden açıldı

12 Kasım tarihinde Tumblr'a erişim yasağı getirilmişti. Çıplaklık bulunduran içeriklerin yeniden sistemde olacağı konuşulurken sosyal medyanın bugün erişime açıldığı ifade edildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 13:50
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Tumblr yeniden erişime açıldı

Erişimi kapatılan Tumblr yeniden açıldı
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12 Kasım tarihinde Türkiye üzerinden erişime kapatılan Tumblr, için kararı Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği vermişti. 9 Kasım tarih ve 2022/3144 sayılı kanunla erişim engeli getirilmişti.

Tumblr’da çocuk pornografisi olayı yaşanması ve App Store’dan kaldırılmasının ardından, çıplaklık içeren paylaşımları 2018 yılında engellemiş, yaklaşık dört yıldır uygulanan çıplaklık bulunduran içeriklere yönelik erişim kısıtlaması ise geçtiğimiz günlerde tekrar kaldırılmıştı. Bu kararın üzerine Türkiye’den Tumblr’a erişimin kesildiği ifade edildi.

Sosyal medya şirketinden konuyla ilgili yapılan son açıklamalarda çıplaklık içeren paylaşımların yasaklı olmayacağı aktarıldı. Sadece cinsel içerikli paylaşımların kaldırılması ve kullanıcının askıya alınmasının planlandığı belirtildi.

Tumblr’ın içerik yönergeleriyle ilgili hiçbir şey temelden değişmediği açıklandı. Çıplaklığa erişim özelliği, kullanıcılara gördükleri paylaşımlar hakkında daha fazla kontrol sağlayacağı belirtildi.

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