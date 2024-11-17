Tümer Metin, “Fenerbahçe’nin ilacı” olarak gördüğü oyuncuyu açıkladı: Gözüm kapalı alırım

Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 5 puan geriden takip eden Fenerbahçe’de en önemli gündem maddelerinden biri ara transfer oldu. Sarı lacivertliler sol bek ve hücum oyuncusu almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertlilerin transferde yapması gerekenlerle ilgili açıklama yapan Tümer Metin, sarı lacivertlilere ilaç gibi gelecek oyuncuyu açıkladı. TV100 yayınında konuşan ünlü yorumcu, Fenerbahçe’nin Talisca’yı mutlaka alması gerektiğinin altını çizdi.

“FENERBAHÇE’YE İLAÇ GİBİ GELİR”

Talisca transferinin Fenerbahçe'ye ilaç olacağını savunan Tümer Metin, "Gözüm kapalı alırım ben Talisca'yı, hiç tereddüt etmem. Net Fenerbahçe'nin ilacıdır. Fenerbahçe'de Talisca enstrümanına sahip başka oyuncu yok" dedi.

Kim alırsa alsın Talisca'nın gittiği takımın çehresini değiştireceğini aktaran ünlü yorumcu, "Ayak, kafa, ikinci santrfor meziyeti, uzaktan kilit çözer, oyun aklı, temposu, fizik kalitesi, frikik kullanır, duran top kullanır... Her şey var Talisca'da" diyerek sözlerini noktaladı.

“TADIC’E ‘BU SENE TAMAM, TEŞEKKÜR EDERİM’ DERİM”

Sözleşmesinin son yılında olan Dusan Tadic'le ilgili konuşan Tümer Metin, "Ben bir sene daha yenilemem. Bu sene tamam. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kadrosunu gençleştirmesi gerektiğinin altını çizen Tümer Metin, "Tadic'in kariyer planlamasındaki en kıymetli şey Fenerbahçe'den bir sene daha kontrat alması ki ben olsam yapmam. Fenerbahçe'nin yaş ortalamasını düşürmeye de ihtiyacı var" şeklinde konuştu.