Tümer Metin, hakem kararları üzerinden konuştu: Hiçbir Türk takımı Ali Sami Yen Stadı’nda Galatasaray’ı yenemez

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. Heyecan dolu derbiyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı. Sarı-kırmızılıların gollerini 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67'de Victor Osimhen kaydetti.

PUAN FARKI 8

Mücadele sonrası iki takım arasındaki puan farkı 8'e çıktı. Bu karşılaşmanın ardından Futbolun 100’ü programında derbiyi değerlendiren Tümer Metin çok konuşulacak şu ifadeleri kullandı:

'AYDINLANMA YAŞADIM'

'Bu akşam bir aydınlanma yaşadım ben. Çok uzun senelerdir futbolun içerisindeyiz. Bazı eski hakem hocaları, bazı eski futbolcu kardeşlerimiz, meslektaşlarımız maçı hakem üzerinden yorumlayabilir.'

'MOURINHO HAKLIYMIŞ'

'Bunca yıl sonra hayatımda ilk defa bir şeye şahit oldum. Hep söylerlerdi takdir hakları diye. Ben ilk defa bu akşam Arda Kardeşler’in tüm takdir haklarını Galatasaray’dan yana kullandığını gördüm. Ben niyetten şüphe ediyorum. Galiba Mourinho haklıymış, sürekli hakem ile Galatasaray'ı dile getirmekten."

'BUNLARI HATIRLATIRIM'

Takımların muzdarip olduğu maçları hatırlatabileceğini söyleyen Tümer Metin şu sözlerle devam etti: 'Başakşehir’in muzdarip olduğu haftaları hatırlatırım, Beşiktaş’ın muzdarip olduğu maçları hatırlatırım, son 2-3 haftaya girilirken fikstüre bağlı olarak bu tarz şeyleri hatırlatırım.'

'HİÇ KİMSE YENEMEZ'

Rams Park'ta kimsenin Galatasaray’ı yenemeyeceğini söyleyen Tümer Metin şu sözlerle cümlelerini noktaladı: 'Ben bu akşam bir aydınlanma yaşadım. Hiçbir Türk takımı Ali Sami Yen Stadı’nda Galatasaray’ı yenemez.'