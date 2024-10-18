Tümer Metin, İrfan Can ile konuşmasını anlattı: Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jose Mourinho’nun sezon başından bu yana fazla forma şansı vermediği İrfan Can Kahveci Milli Takım’da adeta kendini buldu. Tecrübeli oyuncu Karadağ ve İzlanda maçlarında attığı gollerle 2 galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Portekizli teknik adamın tecrübeli oyuncuya önümüzdeki dönemde daha fazla forma şansı vermesi bekleniyor.

Sözleşmesi sezon sonu sona erecek 29 yaşındaki oyuncu ile sarı lacivertli yönetim henüz yeni sözleşme konusunda anlaşmadı. İrfan Can’a İspanya’dan ve Fransa’dan taliplerin olduğu belirtilirken Beşiktaş’ın da transfer için beklemeye geçtiği öğrenildi.

TÜMER METİN, İRFAN CAN İLE KONUŞMASINI ANLATTI

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tümer Metin, İrfan Can Kahveci ile Milli maçlar sonrası mesajlaşmasını anlattı. Asist Analiz adlı YouTube kanalında konuşan eski futbolcu, "İrfan Can'a mesaj attım. 'Devam, o forma bize gelecek birader' diye. Samimiyetle söylüyorum. O da 'Devam ağabey, yılmak yok' dedi. Yaklaşımı da hoşuma gitti" şeklinde konuştu.

İrfan Can'ın forma giymesi gerektiği yorumunda bulunan Metin, "İrfan Can konusu Mourinho'nun içini kemirmeli. Çünkü geçen sene rüştünü ispat etmiş, sallandığı dönemden güçlenerek anka kuşu gibi çıkmış İrfan'ı bu sene forma savaşına girmesini ben bir yorumcu, futbol adamı olarak kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.



"HALA KENDİNİ İSPAT DERDİNDE"



Milli takım performansına da değinen Metin, "Çocuk hala kendini ispat etme derdinde. Şimdi bu Milli Takım'daki süreç, adam gidiyor 2 tane maçı çözüyor. Kritik goller, puan getiren goller bunlar" dedi.



Tümer Metin, yorumların şu sözlerle noktaladı:

"Ben İrfan Can'ın yerinde olsam, tabii bunu 50 yaş birikimiyle söyleyebiliyorum, yarın yine oynamazsam yaslanırım arkama. Hiç dert etmem. Mourinho düşünsün artık."