Tümer Metin’den flaş kural önerisi: ‘Çözümü basit’ diyerek anlattı

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleyi TV100 ekranlarında değerlendiren Tümer Metin, Okan Buruk'un Eyüpsporlu futbolculara yaptığı geçirme eleştirisiyle ilgili konuştu. Zaman geçirme konusuyla ilgili çarpıcı bir öneride de bulunan Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:

"Okan Hocam kusura bakmasın iki çift lafım var. Bu hepimizin zaman zaman başvurduğumuz bir metot. Şunu anlayabilirim ‘Oğuzhan Çakır neden 90+1’de Berke’ye sarı kart gösteriyorsun daha erken gösterebilirsin’ bana samimiyeti geçer ama Berke su içiyor, Berke yerde yatıyor, 6+6 12 dakika uzatma gelmiş.

O uzatma dakikalarının da uzatması olmuş. Biz bunları çok konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz. Olan bir şey üzerine yorum yapıyoruz. Hadi gelin bir fikir üretelim.

Bu teknik adamın sorunu değil. Teknik adam canı yandığı için böyle bir açıklama yapıyor olabilir. Bu futbolcunun sorunu. MHK'nin de sorunu değil bu. Çok basit bir metotla bu işi sonlandırabilirsin.

Yerde yatan futbolcu 1.5-2 dakika sahaya giremesin. IFAB'lık iş ama ben darbeyi aldım yattım, sağlık ekibi girdi dışarı çıkıyorum, soğutucuyu sıkıyor anında içeri giriyorum.

Buna bir süre koyarsan, o süre zarfında senin takımın 10 kişi sahada kalırsa bak gör, kimse yatıyor mu?

Çözümü basit, anında net. Hiç kimse çıkmaz. Sakatlanan zaten yatacak, yapacak bir şey yok."