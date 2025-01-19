Tümer Metin'den şok eden bahis iddiası!

tv100'de yorumculuk yaptığı Futbol'un 100'ü programında Tümer Metin eski takım arkadaşı Sergen Yalçın ile yaşadığı bir anısını anlatırken dikkat çeken bir iddiada bulundu. Metin, Yalçın’ın kendi maçına bahis oynadığını öne sürdü.

KENDİ MAÇINA BAHİS İDDİASI

Tümer Metin: "Sergen bir maçta frikik golü attı sonra adalesi attı maçtan çıktı. Sergen devre arası çok konuşan biri değildir ama hepimize taktik veriyordu. Sonradan öğrendik ki büyük bir kupon yapmış diğer maçlar gelmiş sadece bizim maç kalmış." ifadelerini kullandı. Program sunucusu Ersin Düzen ise “Sanmıyorum, kendi maçı değildir” şeklinde bir yorum yaptı.