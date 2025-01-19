Tümer Metin'den şok eden bahis iddiası!

Kaynak: Haber Merkezi

Eski futbolcu Tümer Metin Beşiktaş’tan eski takım arkadaşı Sergen Yalçın’ın kendi maçına bahis oynadığını iddia etti.

tv100'de yorumculuk yaptığı Futbol'un 100'ü programında Tümer Metin eski takım arkadaşı Sergen Yalçın ile yaşadığı bir anısını anlatırken dikkat çeken bir iddiada bulundu. Metin, Yalçın’ın kendi maçına bahis oynadığını öne sürdü.

KENDİ MAÇINA BAHİS İDDİASI

Tümer Metin: "Sergen bir maçta frikik golü attı sonra adalesi attı maçtan çıktı. Sergen devre arası çok konuşan biri değildir ama hepimize taktik veriyordu. Sonradan öğrendik ki büyük bir kupon yapmış diğer maçlar gelmiş sadece bizim maç kalmış." ifadelerini kullandı. Program sunucusu Ersin Düzen ise “Sanmıyorum, kendi maçı değildir” şeklinde bir yorum yaptı.

Son Haberler
Avrupa Parlamentosu yarın yılın oturumuyla açılıyor
Avrupa Parlamentosu yarın yılın oturumuyla açılıyor
Koray Aydın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Koray Aydın'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
AB'den Trump’a karşı Meksika ticaret hamlesi
AB'den Trump’a karşı Meksika ticaret hamlesi
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak Türkiye'ye getirildi
Batı'nın Çin'in İpek Demiryolu Üzerindeki İkilemi
Batı'nın Çin'in İpek Demiryolu Üzerindeki İkilemi