Tümgeneral rütbesini takan penguen 160 askeri teftiş etti. Sırayı bozmayan askerleri alkışladı

İskoçya'nın Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Sir Nils Olav III isimli maskot penguenin rütbesi askeri bir törenle tuğgenerallikten onursal tümgeneralliğe yükseltildi.

Dünyanın en yüksek rütbeli pengueni ünvanına sahip olan Sir Nils Olav’ın askerleri teftiş ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Norveç Kralı 5. Olav‘ın adını alan penguenin ilk ismi Nils de bağlı bulunduğu birliğin komutanından geliyor. 2008 yılında ‘şövalye’ unvanını alan ve geçtiğimiz gün tuğgeneralliğe terfi eden penguen aslında Nils Olav adını taşıyan üçüncü kuşak penguen.

Norveç Kraliyet Ailesi’ni korumakla görevli olan Kraliyet Muhafızları’nın, Edingburgh Hayvanat Bahçesi’ndeki penguenlere olan ilgisi 1972 yılında, alayın Edinburgh Askeri Bando Gösterisi’ne katılmak üzere Edinburgh’a gelmesine dayanıyor. O tarihlerde muhafız birliğinin başında bulunan Teğmen Nils, hayvanat bahçesindeki bir pengueni çok sevmiş ve onu kendi birliklerinin maskotu ilan etmiş.

Gösteri için Edinburgh’a her gelişlerinde birlikten özel ilgi gören o penguen, daha sonra 1980 yılında Norveç Kraliyet Muhafızları’nın fahri üyesi yapılmış. Birliğin maskotu olan ve törenle fahri üye yapılan ilk penguen 1987’de ölmüş. Ancak ilk penguenin soyundan gelen ikinci ve üçüncü pengueni de Kraliyet Muhafızları’nın fahri üyesi yapan Norveç ordusu, bu geleneği sürdürmeye devam ediyor.