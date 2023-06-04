Tümörü öldüren beş besin

İşte kanseri önlemede birebir şifa deposu olan beş besin…

Tümörü öldüren beş besin

Her hastalıkta olduğu gibi kanserde de iyi beslenme en ideali. Kanser çağın en fazla ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Sağlıklı yaşam için ise sağlıklı beslenme şart. Kanserden korunmada bazı yiyecekler var ki o besinler kanseri adeta vücuttan kovuyor. Doktor William Li, kanseri önleme yani bazı gelişen tümörleri küçültme konusunda yaptığı çalışmayı açıkladı. Li’ye göre beş besin kansersavar görevi görüyor. İşte o besinler.


KURUYEMİŞ
Doktor Li, en iyi kanserojen yiyeceklerde kuruyemişleri ilk sıraya koydu. Fındık, ceviz, badem, kaju fıstığı, antep fıstığı ve Brezilya cevizi tüketmek çok faydalı. Bu yiyeceklerin bağışıklığı güçlendirmede ve kanser ile savaşan polifenoller içerdiğini söyledi.

MATCHA ÇAYI
Matcha çayı da güçlü bir antioksidan etkiye sahip. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, matcha çayı kanser kök hücrelerine giden besleyici hatları keserek meme kanseriyle savaş veriyor.

İSTİRİDYE
İstiridyenin de polisakkarit ve amino asit içermesi nedeniyle güçlü bir antioksidan.

MOR PATATES
Ve kanserle savaşta önemli besinlerden biri daha. Mor patates. Mor patates içerdiği antosiyanin maddesi sayesinde kanser hücreleri ile savaşıyor ve onları aç bırakıyor, ardından yok ediyor.

DOMATES
Li’nin açıkladığı kanserle savaşan önemli yiyeceklerden biri de domates. Doktor Li domatesi "lezzetli bir kanser savaşçısı" olarak tanımlıyor. Domatesin içerisindek yüksek miktardaki likopen bulunuyor. Doktor Li domates için şunu söylüyor:

“Domates ayrıca DNA'nızı hasardan korur, bu da sizi kansere karşı korumanıza yardımcı oluyor”

Dr. Li ayrıca, pişmiş domatesin içerisindeki likopen oranının çiğ domatese göre yüksek olduğunu belirtiyor.

Öne Çıkanlar
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Eyy Beşiktaşlı vur kafanı duvara! Suçluyu da unutma. Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın Kasımpaşa şovunu yazdı
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Zafer Arapkirli Beşiktaş'ın revani tadında galibiyetini yazdı: Haliç kenarında piknik
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Kim bu Deniz Dilmen? Başakşehir'in 18'lik kalecisi Adana Demir'i devirdi
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Sultanlar son şampiyon İtalya'ya set vermedi. 3'te 3 yaptı
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
Seni özleyeceğiz Marek Hamsik!
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
PSG Messi ile yolların ayrıldığını açıkladı
Son Haberler
Cemal Enginyurt da tepki gösterdi: Can Atalay’ı hemen serbest bırakın Siyaset
Cemal Enginyurt da tepki gösterdi: Can Atalay’ı hemen serbest bırakın
Apple iOS 16 ve iPadOS 16'nın kullanım oranlarını açıkladı Teknoloji - Otomotiv
Apple iOS 16 ve iPadOS 16'nın kullanım oranlarını açıkladı
Kız Kulesi çevresinde dip temizliği Güncel
Kız Kulesi çevresinde dip temizliği
Selahattin Demirtaş’tan HÜDA-PAR’a işbirliği çağrısı: Tutmanız gereken el HDP’lilerin elidir Siyaset
Selahattin Demirtaş’tan HÜDA-PAR’a işbirliği çağrısı: Tutmanız gereken el HDP’lilerin elidir
Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu Magazin
Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu
AKP’de iki isim arasında Meclis Başkanlığı çekişmesi. Kulislerde toto oynanmaya başlandı Siyaset
AKP’de iki isim arasında Meclis Başkanlığı çekişmesi. Kulislerde toto oynanmaya başlandı
Derbinin VAR hakemi belli oldu Spor
Derbinin VAR hakemi belli oldu