Tuna Kaya: Rekorlar yolda, sakın satmayın

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Tuna Kaya: Rekorlar yolda, sakın satmayın

Ünlü ekonomist Tuna Kaya, ABD seçim sürecinin Bitcoin'de muhtemel rekorlar getireceğini söyledi.

Ünlü ekonomist Tuna Kaya, o yatırım aracını işaret ederek rekor yükselişi açıkladı.

Tuna Kaya, Kasım ayındaki ABD seçimlerinde Donald Trump'ın zaferle çıkması halinde Bitcoin'de önemli rekorların görüleceğini söyledi.

Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından Bitcoin'in değeri 57 bin dolardan 65 bine fırlamıştı. Altcoinlerde de 6 dolardan 10 dolara doğru hareket dikkat çekmişti.

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BİTCOİNDE SON DURUM?

Son zamanlarda düşüş trendinde olan Bitcoin, şu anda anlık olarak yükseliş trendinde görünüyor. Günlük olarak yüzde 0,83 artışla 67 bin 107 dolardan işlem görüyor. Bitcoin'in boğa sezonuna girmesi ve halving dönemine yaklaşmasıyla birlikte yükseliş beklentileri artıyor. Dün ABD Başkanı Biden'ın seçimden çekilme kararı ile kısa süreli düşüşe geçen Bitcon sonrasında hemen toparlanarak yükselişine devam etmişti.

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TUNA KAYA: BİTCOİN YÜKSELİR, ALTCOİNLERDE DE ÇIĞIR AÇILIR

Tuna Kaya, kripto paralara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bitcoin'in 54 bin dolar seviyelerine kadar gerilediği, ancak Trump suikast sonrasında rekor bir artış kaydettiği görüldü. Eğer Trump, Bitcoin'i rezerv para yapacaklarını açıklarsa, Bitcoin fiyatında ciddi yükselişler kaydedilir. Aynı zamanda bu altcoinler için de çığır açacak" ifadelerini kullandı.

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