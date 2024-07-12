Tuna Kaya: Sakın elinizden çıkarmayın çok değerlenecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tuna Kaya: Sakın elinizden çıkarmayın çok değerlenecek

Milyonlarca yatırımcı ilgilendiriyor. Tuna Kaya büyük kazandıracak yatırımı açıkladı.

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