Tuna Kaya uyardı: Sakın satmayın 2 ay içinde rekor kıracak

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Tuna Kaya uyardı: Sakın satmayın 2 ay içinde rekor kıracak

Ünlü ekonomist Tuna Kaya, yatırımcılar için kritik bir uyarıda bulundu.

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