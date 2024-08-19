Tuna Kaya uyardı. Son 12 gün kaldı uçuşa geçecek

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Birikimlerini değerlendirmek isteyen pek çok yatırımcı, geleneksel yatırım araçlarının yanı sıra kripto varlıklara da yöneliyor. Ünlü ekonomist Tuna Kaya, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları ve resesyon endişeleri nedeniyle o yatırım aracının değerinin yüzde 20'ye düştüğünü belirterek, tekrar yükselişe geçeceği dönemi açıkladı.

FED’İN FAİZ İNDİRİMİNE ODAKLANDI

ABD'de Fed'den faiz indirimi sinyali gelmemesi ve resesyon kaygıları, geçtiğimiz hafta kripto varlık piyasalarında sert satışlara yol açtı. Dolarda yaşanan durgunluğun da bu süreci hızlandırdığı düşünülüyor.

Faiz indirimine dair Fed’den bazı sinyaller gelse de, o yatırım aracında beklenen yükseliş henüz gerçekleşmedi.