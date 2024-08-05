Tuna Kaya uyardı: Zararı çok büyük olacak

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Tuna Kaya uyardı: Zararı çok büyük olacak

Ekonomist Tuna Kaya'dan piyasalara ilişkin çarpıcı bir uyarı geldi.

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