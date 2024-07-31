Tuna Kaya: Yatırım yapan kazandı rekor artacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tuna Kaya: Yatırım yapan kazandı rekor artacak

Ünlü ekonomist Tuna Kaya, yatırımcıları " Yatırım yapan kazandı rekor artacak" diyerek uyardı.

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