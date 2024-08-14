Tuna Kaya yatırıma yön verdi. Roket gibi fırlayacak

Bitcoin piyasasındaki hareketlilik yatırımcıları tedirgin ederken, ünlü ekonomist Tuna Kaya, yatırımda önemli bir dönüm noktasına dikkat çekti.

Kaya, Bitcoin piyasasında rekor kıracak bir yükselişin başlayacağını belirtti.

PİYASALARDA KÜRESEL DALGALANMA

Son dönemde ABD'deki resesyon kaygıları, İran ve İsrail arasındaki artan gerilim ve FED'in beklenen faiz indirimini gerçekleştirmemesi gibi faktörler, küresel piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açtı. Bu gelişmeler, hem borsalarda hem de kripto para piyasasında sert düşüşler yaşanmasına neden oldu.

YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Bitcoin, bu dalgalanmalardan etkilenerek bir süre 48 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak son günlerde toparlanarak 60 bin dolar seviyesine kadar yükselmeyi başardı ve şu an 59 bin dolar civarında işlem görüyor.

"70 BİN DOLAR OLACAK"

Yeni haftada piyasalardaki belirsizlik sürerken, Tuna Kaya, özellikle 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü ABD’den gelecek enflasyon verisinin kritik bir rol oynayacağını belirtti.

Bitcoin'in geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kaya, "Bitcoin, 56 bin 500 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse, bu bizim için pozitif bir işaret olacak. 63 bin 300 dolar seviyesini aştıktan sonra, 70 bin dolar bandının yeniden gündeme gelmesi mümkün" diye konuştu.

Kaya’nın bu öngörüsü, yatırımcıların Bitcoin piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmesine neden olurken, piyasaların vereceği tepki merakla bekleniyor.

​​​​​​​Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.



