Ünlü sanatçı Tuna Kiremitçi apar topar hastaneye kaldırıldı... Hayranları şokta

Hastane odasından fotoğraf paylaşan Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

"UFAK BİR DİREKTEN DÖNÜŞ YAŞADIK"

Kiremitçi, paylaşımında “Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soranlar da sağ olsunlar. Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam” ifadelerini kullandı. Sevenlerinden ünlü sanatçıya geçmiş olsun mesajları yağdı.

TUNA KİREMİTÇİ KİMDİR?

Tuna Kiremitçi 1973 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu olan Kiremitçi, edebiyat dünyasına genç yaşta adım attı. Farklı türlerde eserler verdi ve 1990’lı yıllarda şiirle daha sonrasında ise romanlarıyla dikkat çekti.

İlk romanı olan “Git Kendini Çok Sevdirmeden” büyük ilgi görünce “Dualar Kalıcıdır”, “Bu İşte Bir Yalnızlık Var” gibi eserlerini kaleme aldı.

Tuna Kiremitçi ayrıca müzikle de ilgilenerek “Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları” projesiyle dikkat çekti. Birçok ünlü sanatçıyla düet yaptığı bir albüm serisi çıkaran Kiremitçi şarkılarıyla da dikkat çekti.