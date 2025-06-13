Tuna Tunca, Manş Denizi'ni yüzerek geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu

Türkiye saatiyle 02.24’de İngiltere’nin Samphire Hoe kıyısından denize giren 22 yaşındaki Tuna Tunca, gece karanlığında başladığı 34 kilometrelik zorlu parkuru Fransa’nın Wissant bölgesinde kıyıya ulaşarak tamamladı. 34 kilometrelik Manş Denizi geçişini 13 saat 26 dakikada tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni yüzerek geçen otizmli ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

TÜRK BAYRAĞI İLE KIYAYA ÇIKTI

14 derecedeki suda güçlü dip akıntılarına karşı saatlerce yüzen Tuna Tunca, dünyanın en prestijli sporcularının geçebildiği Manş Denizi’ni tek başına yüzerek ilham veren bir başarının sahibi oldu. Türk bayrağı ile kıyıya çıktığı Fransa’dan tüm Türkiye’yi selamlayan Tuna Tunca, başarısını tekneyle kendisini tüm parkur boyunca her an takip eden annesi Gül Nur Tunca ve ekip arkadaşlarına sarılarak kutladı.