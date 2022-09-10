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  • Devlet Bahçeli Vahdettin'i savundu. Tunç Soyer 100 yıl önce düşmanın her istediğini yapıp İngiliz gemisiyle kaçan Sultan

Devlet Bahçeli Vahdettin'i savundu. Tunç Soyer 100 yıl önce düşmanın her istediğini yapıp İngiliz gemisiyle kaçan Sultan için 'İhanet etti' demişti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerinde yaptığı, ”100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi.” sözlerine MHP lideri Devlet Bahçeli, “Ecdadımıza karşı ihanet suçu işlemeleri fıtratlarının gereğidir.” diyerek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 17:07
Son Güncelleme: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 17:11
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Tunç Soyer 100 yıl önce düşmanın her istediğini yapıp İngiliz gemisiyle kaçan Vahdettin için 'İhanet etti' demişti. Devlet Bahçeli Sultan'ı savundu

Devlet Bahçeli Vahdettin'i savundu. Tunç Soyer 100 yıl önce düşmanın her istediğini yapıp İngiliz gemisiyle kaçan Sultan için 'İhanet etti' demişti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" için yayınladığı mesajında, Soyer'in ''100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi'' sözlerini “Cehalet” olarak niteledi.

MHP lideri şu ifadelere yer verdi:

''Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır. Ecdadımıza karşı ihanet suçu işlemeleri fıtratlarının gereğidir.''

AKP'Lİ ÇELİK: "OSMANLI DEVLETİ'Nİ HEDEF ALMASI ŞUURSUZLUKTUR"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Tunç Soyer'in açıklamasına tepki gösteren isimlerdendi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, ülkeye yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef almasının şuursuzluk olduğunu ifade etti.

Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışanların milletin egemenlik hakları ile sorunu olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de."

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Mehmet
10.09.2022 18:27
Bahçeli sen istesen de istemesen de MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERİYİZ.. Zoruna gidiyorsa gitsin, ömründe bir kez olsun Türk Ulusu için hayırlı bir tek kelam et..  
 
giray
10.09.2022 18:20
adam sıkıyı görünce ülkeden kaçıyor.sen de bu adamı savunuyorsun. sana yazıklar olsun.  
 
Sabri Davut
10.09.2022 18:13
Boynuz kulağı geçmiş. Nereden nereye?  
 
TÜM YORUMLAR (13)
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