Devlet Bahçeli Vahdettin'i savundu. Tunç Soyer 100 yıl önce düşmanın her istediğini yapıp İngiliz gemisiyle kaçan Sultan için 'İhanet etti' demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri" için yayınladığı mesajında, Soyer'in ''100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi'' sözlerini “Cehalet” olarak niteledi.

MHP lideri şu ifadelere yer verdi:

''Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır. Ecdadımıza karşı ihanet suçu işlemeleri fıtratlarının gereğidir.''

AKP'Lİ ÇELİK: "OSMANLI DEVLETİ'Nİ HEDEF ALMASI ŞUURSUZLUKTUR"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Tunç Soyer'in açıklamasına tepki gösteren isimlerdendi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, ülkeye yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef almasının şuursuzluk olduğunu ifade etti.

Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışanların milletin egemenlik hakları ile sorunu olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de."