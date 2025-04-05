Tunç Soyer 'kurultay' kararını açıkladı: Aday olacak mı?

Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanlığı'na adaylık iddialarını yalanladı.

Soyer, partisinin 6 Nisan'da düzenleyeceği olağanüstü kurultayda Parti Meclisi'ne (PM) aday olacağını açıkladı.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, genel başkanlık için aday olduğunu duyururken Tunç Soyer'in de aday olabileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Soyer yaptığı açıklamada "Kurultayda Parti Meclisi'ne adayım; genel başkanlığa aday değilim. Delegeler aday olmamı istedi, kayıtsız kalamadım. Şu anda CHP'de genel başkan ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama PM'nin genişlemesi gerektiğini düşünüyorum

İktidara alternatif bir parti olarak CHP'nin çok daha kucaklayıcı bir şekilde genişletilmesi gerektiğine inanıyorum."

KRT'nin haberine göre Tunç Soyer, bazı delegelerin kendisine genel başkanlık için adaylık teklifi yaptığını ancak bunu doğru bulmadığını delegelere ifade ettiğini de sözlerine ekledi.